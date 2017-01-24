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ООН глубоко обеспокоена приговором Азимжану Аскарову

24/01/17 19:54, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Приговор в отношении Азимжана Аскарова, оставивший в силе пожизненный срок, вызывает глубокую обеспокоенность и указывает на серьезные недостатки судебной системы страны. Об этом говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Зейд Раад Аль Хусейна.

 

«Приговор суда прямо противоположен решению Комитета ООН по правам человека, который установил, что Аскарова незаконно задержали, содержали в бесчеловечных условиях, подвергали пыткам и лишили возможности надлежащим образом подготовиться к защите. Несмотря на заявления кыргызских властей о приверженности международным стандартам справедливого правосудия, процесс наглядно показал недостатки в судебной и правоохранительной системах страны», - подчеркивается в заявлении.

 


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Чуйский областной суд оставил сегодня в силе первоначальный приговор, признав Азимжана Аскарова виновным по нескольким обвинениям, включая соучастие в убийстве, возбуждение межнациональной ненависти и захват заложников на юге Кыргызстана в июне 2010 года. Комитет по правам человека, рассмотрев жалобу Аскарова, призвал отменить приговор и провести новый процесс в соответствии с принципами справедливого суда, презумпции невиновности и других процессуальных гарантий.

 

«Вызывает большое сожаление, что вопросы, отмеченные Комитетом по правам человека, получили недостаточное внимание во время судебного разбирательства и что суд не расследовал заявления о пытках Аскарова», - отметил верховный комиссар ООН.

 

По его мнению, есть и другие вопросы, вызывающие обеспокоенность: отсутствие переводчика, назначенного судом Аскарову, носителю узбекского языка, который испытывал трудности в понимании кыргызского языка – языка судебного разбирательства, а также опора на те же свидетельские показания в качестве единственного источника доказательств, как и на первом судебном процессе.

 

«Я вновь напоминаю о призыве Комитета по правам человека отменить приговор Аскарову и призываю Кыргызстан провести беспристрастное, объективное и тщательное расследование и судебное разбирательство в целях установления справедливости для всех», - заявил Зейд Раад Аль Хусейн.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43800/

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