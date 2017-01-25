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В Кыргызстане приватизировали 177 больниц и детсадов за 25 лет

25/01/17 09:28, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

С 1991 по 2016 год в Кыргызстане приватизировали 177 больниц и детсадов. Такие данные представил депутатам парламента Фонд по управлению госимуществом.

 

В частности, приватизированы 102 объекта здравоохранения, 37 объектов культуры и 38 объектов образования.

 

В 2014 году парламент поручил органам прокуратуры проверить законность предоставления, продажи земельных участков и помещений больниц.

 

 

Проект постановления парламента «О состоянии арендуемых и приватизированных земельных участков и помещений, ранее принадлежавших организациям образования, культуры и спорта, а также представляющих культурную ценность» депутаты обсудят завтра, 26 января. Члены профильного комитета Жогорку Кенеша его уже одобрили.

 

В документе парламент постановляет правительству до 1 июня 2017 года провести инвентаризацию всех организаций здравоохранения, образования, культуры и спорта в части аренды и приватизации земельных участков и помещений. А также принять меры по возращению этих участков и сносу зданий, незаконно на них построенных.

 

Материалы по вновь выявленным фактам незаконной аренды и приватизации земель и помещений направят в органы прокуратуры. А соцобъекты исключат из программы приватизации государственной собственности.

 

Кроме того, Генпрокуратуре поручается привлечь к ответственности должностных лиц, причастных к незаконной приватизации земли и помещений, ранее принадлежавших организациям здравоохранения, образования, культуры и спорта.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43804/

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