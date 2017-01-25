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В суде по делу избитого двухлетнего Ибрагима не могут приступить к допросу обвиняемого

25/01/17 09:46, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Назначенное накануне очередное заседание суда по делу избитого двухлетнего Ибрагима так и не началось. По словам участников процесса, суд затягивается, так как поступило ходатайство о повторной экспертизе для мальчика.

 

Процесс проходит в Аламудунском районном суде Чуйской области. Факт насилия над ребенком зафиксировали еще 11 января 2015 года. Дело передали в суд в марте 2015-го.

 

Допрошены свидетели. Предстоят допрос подсудимого и исследование доказательств по делу, после чего начнутся прения.

 

Подсудимые - тетя и дядя мальчика Жаныбек Тулебеков и Айзада Аккозова - находятся в СИЗО.

 

В январе 2015 года в отделение реанимации Бишкекской детской больницы скорой медицинской помощи привезли двухлетнего ребенка без сознания. Как выяснилось, родители ребенка разошлись, а его отдали на воспитание в семью дяди. После очередного избиения мальчик впал в кому.

 

В ходе расследования отцу ребенка предъявили обвинение, а суд признал его виновным по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по уходу за ребенком» и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

 

Мальчика выписали из больницы 1 мая 2015 года, но его признали недееспособным. В настоящий момент мальчик находится с мачехой и отцом. По данным родителей, он отзывается на имя, улыбается, произносит некоторые слова, но не ходит.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43807/

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