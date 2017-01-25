За поножовщину школьников депутаты Жогорку Кенеша призовут к ответу чиновников

Депутаты Жогорку Кенеша призовут к ответу чиновников за поножовщину между школьниками и насилие в отношении несовершеннолетних. Об этом заявили сегодня на заседании парламента.

Депутат Бакирдин Субанбеков отметил, что в последнее время много инцидентов с детьми.

«В Интернете появились сообщения, что взрослые насилуют детей. Школьники устраивают поножовщину. Это проблема не одной семьи. Это проблема государственного масштаба. Если правительство не отреагирует, то от поножовщины мы дойдем до огнестрела. Необходимо провести профилактические работы, которые на местном уровне не проводят», - сказал он.

Спикер Чыныбай Турсунбеков отметил, что разговаривал об этих случаях с министром образования и науки. Членам правительства дадут соответствующее поручение.

Напомним, 21 января в одной из школ провели соревнования по баскетболу среди учащихся 9-11-х классов. Во время игры между школьниками произошла перепалка, и для выяснения отношений они назначили встречу на поле в 22.00 между селами Уйгурабад и Жаныабад, которая закончилась поножовщиной.