Кыргызско-китайскую границу временно закроют

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Пункты пропуска «Торугарт» и «Иркештам» на кыргызско–китайском участке государственной границы с 27 января по 2 февраля включительно будут временно закрыты. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.
По его данным, границу закроют по инициативе сопредельной страны в связи с празднованием в КНР Праздника весны, известного как китайский Новый год.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43813/