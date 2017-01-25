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Кыргызско-китайскую границу временно закроют

25/01/17 10:25, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Пункты пропуска «Торугарт» и «Иркештам» на кыргызско–китайском участке государственной границы с 27 января по 2 февраля включительно будут временно закрыты. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

 

По его данным, границу закроют по инициативе сопредельной страны в связи с празднованием в КНР Праздника весны, известного как китайский Новый год.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43813/

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