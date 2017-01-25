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В Кыргызстане будет составлен «Список Акунова»

25/01/17 10:31, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Кыргызстане будет составлен так называемый «Список Акунова», куда внесут имена чиновников, нарушающих права человека. Об этом говорится в резолюции совместного заседания Комитета защиты политических заключенных и Комитета защиты свободы слова.

 

В данном документе активисты призывают поддержать идею составления «Списка Акунова», разработать критерии и принципы включения туда лиц, систематически нарушающих фундаментальные права человека в Кыргызстане.

 

Список будет «выполнять роль люстрации в отношении чиновников, которые не чувствуют никакой ответственности перед гражданами», говорится в документе.

 

Как отмечается, документ назван в честь гражданского активиста Бектемира Акунова, который скончался в камере СИЗО в Нарыне 15 апреля 2007 года. Задержанный неоднократно жаловался на пытки и истязания со стороны милиционеров.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43814/

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