Приговор Азимжану Аскарову возмутил международных правозащитников

Ряд международных правозащитных организаций выразил возмущение по поводу приговора Чуйского областного суда, оставившего в силе пожизненный срок Азимжану Аскарову.

Правозащитная организация Amnesty International в заявлении потребовала немедленного и безоговорочного освобождения правозащитника и выплаты ему соответствующей компенсации.

«Кыргызскому правосудию нанесен серьезный удар. Приняв решение не освобождать Азимжана Аскарова, областной суд нагло проигнорировал международные обязательства страны в области прав человека», - отметил заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

(Комитет защиты журналистов) требует освободить правозащитника и снять с него все обвинения.

«Мы потрясены решением оставить в силе пожизненное заключение Азимжана Аскарова, - заявил исполнительный директор CPJ Джоэл Саймон. - Аскаров не должен был провести и дня за решеткой за освещение нарушений прав человека, но более шести лет его несправедливо продолжают держать в тюрьме по явно политическим мотивам».

Правозащитная организация Human Rights Watch считает, что вердикт суда от 24 января 2017 года по делу Аскарова подкрепил неправомерность правосудия в Кыргызстане.

«Азимжан Аскаров должен быть немедленно освобожден, - заявил директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон. - Кыргызстан не может заявлять о стремлении отстаивать права человека, игнорируя такие основные международно-правовые нормы, как справедливое судебное разбирательство, запрет на незаконные задержания и пытки».

International Partnership for Human Rights (Международное партнерство по правам человека) выразило сожаление по поводу неудачи в попытке обеспечить правосудие в отношении правозащитника Азимжана Аскарова в Кыргызстане.

«Крайне беспокоит то, что суд не использовал пересмотр дела как возможность исправить неправосудное решение в отношении Азимжана Аскарова, - заявила директор IPHR Бриджит Дюфор. - Сейчас крайне важно, что международное сообщество продолжает настаивать на справедливости в отношении Аскарова в соответствии с выводами Комитета ООН по правам человека по его делу».

Чуйский областной суд 24 января оставил в силе первоначальный приговор, признав Азимжана Аскарова виновным по нескольким обвинениям, включая соучастие в убийстве, возбуждение межнациональной ненависти и захват заложников на юге Кыргызстана в июне 2010 года.