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Официальных извинений требуют от ГКНБ правозащитники Кыргызстана

25/01/17 10:47, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Представители движения «Бир Дуйно» заявляют, что распространенная накануне в СМИ информация со ссылкой на ГКНБ недостоверна, и требуют от комитета официальных извинений.  

 

Вчера госкомитет сообщил, что во время задержания подозреваемого в связях с запрещенной в Кыргызстане религиозной экстремистской организацией «Хизб ут-Тахрир» члены движения пытались воспрепятствовать обыску места жительства и спровоцировать конфликт.

 

Руководство «Бир Дуйно» направило официальное письмо с просьбой проверить факты, опубликованные в пресс-релизе ГКНБ от 24 января, в отношении правозащитной организации и привлечь к ответственности тех, кто исказил факты.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43818/

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