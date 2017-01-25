Официальных извинений требуют от ГКНБ правозащитники Кыргызстана

Представители движения «Бир Дуйно» заявляют, что распространенная накануне в СМИ информация со ссылкой на ГКНБ недостоверна, и требуют от комитета официальных извинений.

Вчера госкомитет сообщил, что во время задержания подозреваемого в связях с запрещенной в Кыргызстане религиозной экстремистской организацией «Хизб ут-Тахрир» члены движения пытались воспрепятствовать обыску места жительства и спровоцировать конфликт.

Руководство «Бир Дуйно» направило официальное письмо с просьбой проверить факты, опубликованные в пресс-релизе ГКНБ от 24 января, в отношении правозащитной организации и привлечь к ответственности тех, кто исказил факты.