Президент Узбекистана наградил медалями членов кыргызских культурных центров

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наряду с представителями других этнических меньшинств страны наградил кыргызских активистов за весомый вклад в укрепление межнациональной дружбы и согласия в стране. Об этом сообщил сайт главы РУз.

По указу в честь 25-летия образования Республиканского интернационального культурного центра активисты и деятели национальных культурных центров награждаются почетными грамотами, орденами и медалями.

Ордена «Достук» удостоена Умутхон Маматалиева - активист Кыргызского национального культурного центра Андижанской области, медалью «Шухрат» (Данк) - Нортожи Халибаева, художественный руководитель ансамбля «Сулуу кыз» Кыргызского национального культурного центра Ферганской области.