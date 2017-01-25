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Президент Узбекистана наградил медалями членов кыргызских культурных центров

25/01/17 11:08, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наряду с представителями других этнических меньшинств страны наградил кыргызских активистов за весомый вклад в укрепление межнациональной дружбы и согласия в стране. Об этом сообщил сайт главы РУз.

 

По указу в честь 25-летия образования Республиканского интернационального культурного центра активисты и деятели национальных культурных центров награждаются почетными грамотами, орденами и медалями.

 

Ордена «Достук» удостоена Умутхон Маматалиева - активист Кыргызского национального культурного центра Андижанской области, медалью «Шухрат» (Данк) - Нортожи Халибаева, художественный руководитель ансамбля «Сулуу кыз» Кыргызского национального культурного центра Ферганской области. 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43822/

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