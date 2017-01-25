Феликс Кулов: Даже в Древнем Риме не преследовали за умысел, за желание

«Даже в Древнем Риме не преследовали за умысел, за желание. Сегодня пытаются посадить за умысел. Это страшно. Таким образом пытаются выслужиться перед начальством», - сказал на совместном заседании Комитета защиты политических заключенных и Комитета защиты свободы слова Феликс Кулов.

По его словам, следует поддержать составление «Списка Акунова». «Сегодня некоторые чиновники чувствуют свою безнаказанность и идут на незаконные действия. Они думают так: сегодня у нас один покровитель, завтра придет другой, и с ним договоримся. А если будет этот список, он их отрезвит, они никуда не смогут выехать, если попадут в этот список», - сказал Феликс Кулов.

Как он отметил, закрытый суд над обвиняемыми в попытке захвата власти наводит его на мысль о том, что власть таким образом пытается через суд расправиться со своими оппонентами.

«После первой, второй революции я думал, что подобное прекратится, но сейчас преследования начали приобретать некую системность», - сказал политик.