Феликс Кулов: Даже в Древнем Риме не преследовали за умысел, за желание

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«Даже в Древнем Риме не преследовали за умысел, за желание. Сегодня пытаются посадить за умысел. Это страшно. Таким образом пытаются выслужиться перед начальством», - сказал на совместном заседании Комитета защиты политических заключенных и Комитета защиты свободы слова Феликс Кулов.
По его словам, следует поддержать составление «Списка Акунова». «Сегодня некоторые чиновники чувствуют свою безнаказанность и идут на незаконные действия. Они думают так: сегодня у нас один покровитель, завтра придет другой, и с ним договоримся. А если будет этот список, он их отрезвит, они никуда не смогут выехать, если попадут в этот список», - сказал Феликс Кулов.
Как он отметил, закрытый суд над обвиняемыми в попытке захвата власти наводит его на мысль о том, что власть таким образом пытается через суд расправиться со своими оппонентами.
«После первой, второй революции я думал, что подобное прекратится, но сейчас преследования начали приобретать некую системность», - сказал политик.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43824/