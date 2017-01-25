В мировом Индексе восприятия коррупции Кыргызстан остался на прежнем уровне

В Индексе восприятия коррупции Кыргызстан остался на уровне 2015 года, заняв 136-е место. Об этом сообщила международная организация Transparency International Kyrgyzstan.

Индекс охватывает 176 стран и территорий. Он измеряет уровень восприятия коррупции в государственном секторе той или иной страны и является составным индексом, основанным на данных опросов. Число баллов, полученное страной, отражает уровень восприятия коррупции в государственном секторе по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 означает, что уровень коррупции в государственном секторе считается очень высоким, а 100 – крайне низким.

В Индексе восприятия коррупции за 2016 год Кыргызстан, как и в прошлом году, набрал 28 баллов и занял 136-е место.

Несмотря на то, что в 2015 году КР занимало 123-е место, по итоговым результатам страна не ухудшила и не улучшила позиции, так как главным показателем является не место, а набранное количество баллов.

В этом году 69 процентов из 176 стран по индексу восприятия коррупции 2016 года набрали ниже 50 баллов.

Первые места в рейтинге заняли Дания и Новая Зеландия, набрав по 90 баллов, Южный Судан и Сомали замыкают рейтинг, набрав 11 и 10 баллов.

Среди стран СНГ лучшие показатели у Грузии – 57 баллов, худшие – у Туркменистана и Узбекистана, которые набрали 22 и 21 балл и находятся на 154-м и 156-м местах.

Самые заметные изменения в лучшую сторону продемонстрировала Беларусь, прибавив 8,5 балла.