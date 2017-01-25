Адиль Турдукулов: В «Список Акунова» можно включить главу ГКНБ, прокуроров, судей, имеющих отношение к политзаключенным, глав ОТРК, ЭлТР

«В «Список Акунова» можно включить главу ГКНБ, прокуроров, судей, имеющих отношение к политзаключенным, глав ОТРК, ЭлТР», - сказал сегодня на совместном заседании Комитета защиты политических заключенных и Комитета защиты свободы слова гражданский активист Адиль Турдукулов.

По его словам, «тот же Абдиль Сегизбаев был руководителем пресс-службы Акаева, и очень много других лиц, которые верой и правдой служили режимам Акаева и Бакиева, но никакой ответственности за свои деяния не понесли». «У кыргызов большую роль играет каргыш – проклятие. Вот это проклятие, эту метку мы им должны дать, потому что если они будут действовать так же, как действовали и при прошлых режимах, то ответственность будет не только на них, но и на их детях и на их добром имени», - сказал Адиль Турдукулов.

Он отметил, что пока такие международные организации, как ОБСЕ, Комитет по правам человека ООН, не признают граждан Кыргызстана, обвиняемых в попытке захвата власти, политическими заключенными, они таковыми не будут.

Он уточнил, что защищать обвиняемых в попытке захвата власти вовсе не значит разделять их политические идеи.

«То, что мы выступаем в защиту Талгарбекова, Кадырова, это не должно означать, что мы поддерживаем их политические идеи. Правильно сказал Феликс Шаршенбаевич про Талгарбекова: «Я абсолютно не поддерживаю его политические идеи, но нельзя сажать за идеи». В свое время Дастан Сарыгулов как только не шельмовал Равшана Жээнбекова, а сегодня Жээнбеков - его первый защитник», - сказал Адиль Турдукулов.

По его словам, на предстоящих выборах президента от кандидатов тоже нужно услышать их четко сформулированное отношение к политическим гонениям.