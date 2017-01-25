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МВД Кыргызстана утверждает, что мат – это мелкое хулиганство

25/01/17 14:20, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Министерство внутренних дел Кыргызстана объясняет, почему за нецензурную брань следует штрафовать.

 

По мнению стражей правопорядка, именно сквернословие создает обстановку, благоприятную для возникновения драк и других антиобщественных проявлений.

 

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«Нецензурные выражения, произнесенные в общественном месте, также относятся к мелкому хулиганству. Нередко оно совершается в форме оскорбительного приставания к гражданам. Под оскорбительным приставанием понимается навязчивое поведение, сопряженное с совершением действий, унижающих честь и достоинство граждан. К мелкому хулиганству закон относит и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан», - заявляют в МВД.

 

По закону мелкое хулиганство, то есть оскорбительное приставание к гражданам, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, влечет наложение штрафа в 15 расчетных показателей (1,5 тысячи сомов) с привлечением к общественным работам на 8 часов либо административный арест на 5 суток.

 

Если матом ругается несовершеннолетний, штрафуют его родителей.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43850/

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