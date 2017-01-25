МВД Кыргызстана утверждает, что мат – это мелкое хулиганство

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Министерство внутренних дел Кыргызстана объясняет, почему за нецензурную брань следует штрафовать.
По мнению стражей правопорядка, именно сквернословие создает обстановку, благоприятную для возникновения драк и других антиобщественных проявлений.
«Нецензурные выражения, произнесенные в общественном месте, также относятся к мелкому хулиганству. Нередко оно совершается в форме оскорбительного приставания к гражданам. Под оскорбительным приставанием понимается навязчивое поведение, сопряженное с совершением действий, унижающих честь и достоинство граждан. К мелкому хулиганству закон относит и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан», - заявляют в МВД.
По закону мелкое хулиганство, то есть оскорбительное приставание к гражданам, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, влечет наложение штрафа в 15 расчетных показателей (1,5 тысячи сомов) с привлечением к общественным работам на 8 часов либо административный арест на 5 суток.
Если матом ругается несовершеннолетний, штрафуют его родителей.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43850/