Реконструкция здания Центра судебных экспертиз в Бишкеке завершена

В Бишкеке Государственный центр судебных экспертиз получил отремонтированное здание. Сегодня состоялась его торжественная передача ведомству.

По данным Министерства юстиции КР, на реконструкцию здания площадью 1 тысяча 300 квадратных метров выделили 48 миллионов сомов от УНП ООН, финансируемого правительством США.

«Мы надеемся, что наше содействие поможет Кыргызстану в будущем получить международную аккредитацию судебно-экспертных лабораторий», - сказала на церемонии передачи Чрезвычайный и Полномочный Посол США в КР Шейла Гуолтни.

Реконструкция здания, расположенного на улице Орозбекова, 11, начата в марте 2016 года.

«Государственный центр судебных экспертиз является единственным независимым от органов уголовного преследования и судов специальным учреждением, осуществляющим практические и научные исследования в области криминалистики и судебной экспертизы», - сказал вице-премьер-министр Олег Панкратов на церемонии открытия нового здания.