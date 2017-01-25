Аида Кадырова: В Кыргызстане есть только два специалиста по взрывотехнической экспертизе

Посольство США планирует оказать финансовую поддержку в приобретении оборудования для трех пилотных видов экспертизы. Об этом на брифинге по поводу открытия отреставрированного здания Государственного центра судебных экспертиз сказала заместитель его директора Аида Кадырова.

По ее словам, оборудование закупят для почерковедческого отдела, экспертизы документов и компьютерно-технических исследований. Подразделения центра должны в ближайшие два года пройти международную аккредитацию.

«Планируется аккредитация трех отделов и еще двух пилотных – для исследования наркотиков и огнестрельного оружия», - сказала Аида Кадырова.

По ее словам, на сегодня учреждение имеет проблемы с несколькими видами экспертизы - взрывотехнической, в области религии, а также видео- и звукозаписи.

«Взрывотехническую экспертизу в республике могут проводить лишь два сотрудника, есть стажеры, но пока нет отдельного оборудования для нее», - отметила она.

Планируется, что в 2017 году сотрудники центра бесплатно пройдут обучение в Казахстане.

Государственный центр судебных экспертиз, который на сегодня проводит 40 видов экспертиз, создан в 1963 году как единая научно-исследовательская лаборатория в этой области. В 1999 году она преобразована в Государственный центр при Минюсте.

Старое здание центра в 2010 году признано аварийным, и в том же году ему передали участок с недостроенным зданием на улице Орозбекова. При финансовой поддержке правительства США здания реконструировали. Всего в учреждении работает 109 человек.