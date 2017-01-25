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Запреты для врачей. Президента просят отменить приказы Минздрава

25/01/17 15:30, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Общественный совет Минздрава направил письмо в адрес президента с копией премьер-министру и министру здравоохранения с просьбой отменить неправомерные распоряжения.

 

«В связи с тем что распоряжения затрагивают конституционные права сотрудников системы здравоохранения, указания должны быть отменены. А руководители системы здравоохранения, допустившие нарушения Конституции, должны быть привлечены к ответственности», - говорится в письме. 

 

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Отметим, ранее Министерство здравоохранения запретило врачам давать комментарии СМИ и пользоваться Интернетом в рабочее время.

 

Департамент здравоохранения Бишкека запретил врачам напрямую обращаться к властям с просьбами о выделении дополнительных средств, которые не предусмотрены в бюджете.

 

Председатель Общественного совета при Минздраве Айбар Султангазиев отметил, что данные документы нарушают нормы Конституции КР и ряда законов в области охраны здоровья граждан.

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URL: http://www.24.kg/obschestvo/43863/

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