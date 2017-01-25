Запреты для врачей. Президента просят отменить приказы Минздрава

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Общественный совет Минздрава направил письмо в адрес президента с копией премьер-министру и министру здравоохранения с просьбой отменить неправомерные распоряжения.
«В связи с тем что распоряжения затрагивают конституционные права сотрудников системы здравоохранения, указания должны быть отменены. А руководители системы здравоохранения, допустившие нарушения Конституции, должны быть привлечены к ответственности», - говорится в письме.
Отметим, ранее Министерство здравоохранения запретило врачам давать комментарии СМИ и пользоваться Интернетом в рабочее время.
Департамент здравоохранения Бишкека запретил врачам напрямую обращаться к властям с просьбами о выделении дополнительных средств, которые не предусмотрены в бюджете.
Председатель Общественного совета при Минздраве Айбар Султангазиев отметил, что данные документы нарушают нормы Конституции КР и ряда законов в области охраны здоровья граждан.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43863/