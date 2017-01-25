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Глава Минздрава отменил указание, запрещающее врачам общаться с журналистами и пользоваться Интернетом

25/01/17 16:46, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев сегодня признал утратившим силу и отменил Указание №29 от 17 января, запрещающее врачам давать журналистам комментарии без согласования и пользоваться Интернетом. Об этом сообщила консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова. 

 

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«С самого начала в этом документе были использованы неточные формулировки, - цитирует она главу ведомства. – В нем было упущено упоминание о том, что данное указание касается вопросов предоставления информации на момент авиатрагедии, случившейся в Кыргызстане 16 января. Чтобы информирование о погибших и пострадавших, а также о действиях организаций здравоохранения по оказанию помощи жителям поселка Дачи СУ Чуйской области шло из одного источника и было объективным и достоверным».

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43864/

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