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Погода в Кыргызстане на 26 января: потеплеет

25/01/17 19:30, Бишкек – ИА «24.kg»

В Кыргызстане 26 января осадков не ожидается.

 

В Бишкеке температура воздуха ночью -8 градусов, днем до +7. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.

 

День увеличится до 9 часов 43 минут.

 

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью -8, днем до +7. Ночью местами туман.

 

В Нарынской области завтра ожидается до -29…-24 ночью и -16…-11 градусов днем.

 

В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -15, днем ожидается -1…+4 градуса.

 

В Таласской области ночью местами туман, температура до -13…-8, днем до +7 градусов.

 

На дорогах снежный накат, гололедица.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43867/

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