Погода в Кыргызстане на 26 января: потеплеет

В Кыргызстане 26 января осадков не ожидается.

В Бишкеке температура воздуха ночью -8 градусов, днем до +7. Ветер юго-восточный, 2- 7 метров в секунду.

День увеличится до 9 часов 43 минут.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью -8, днем до +7. Ночью местами туман.

В Нарынской области завтра ожидается до -29…-24 ночью и -16…-11 градусов днем.

В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -15, днем ожидается -1…+4 градуса.

В Таласской области ночью местами туман, температура до -13…-8, днем до +7 градусов.

На дорогах снежный накат, гололедица.