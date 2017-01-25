Погода в Кыргызстане на 26 января: потеплеет

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В Кыргызстане 26 января осадков не ожидается.
В Бишкеке температура воздуха ночью -8 градусов, днем до +7. Ветер юго-восточный, 2-
День увеличится до 9 часов 43 минут.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью -8, днем до +7. Ночью местами туман.
В Нарынской области завтра ожидается до -29…-24 ночью и -16…-11 градусов днем.
В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -15, днем ожидается -1…+4 градуса.
В Таласской области ночью местами туман, температура до -13…-8, днем до +7 градусов.
На дорогах снежный накат, гололедица.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43867/