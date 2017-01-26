Погода в Кыргызстане на 27 января: снега не будет

В Кыргызстане 27 января снег ожидается только в южных областях.

В Бишкеке температура воздуха ночью составит -5…-3 градуса, днем до +7. Ветер юго-восточный, 2- 7 метров в секунду.

День увеличится до 9 часов 45 минут.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью без осадков, днем в отдельных горных районах снег. Температура воздуха ночью -8, днем до +7 градусов.

В Нарынской области температура воздуха ожидается до -29…-24 ночью и -16…-11 днем.

В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -15, днем до -1…+4 градусов.

В Таласской области ночью до -13…-8, днем до +7 градусов.

На дорогах снежный накат, гололедица.