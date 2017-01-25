В Джалал-Абадской области 573 ребенка не имеют свидетельства о рождении

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На 1 января 2017 года в Джалал-Абадской области у 573 детей нет свидетельства о рождении. Об этом на заседании коллегии по итогам 2016 года сказал заместитель полномочного представителя правительства в регионе Бакыт Анаркулов.
По его словам, больше всего детей, не имеющих документа, удостоверяющего личность, в Базар-Коргонском, Сузакском и Ноокенском районах.
Как рассказали ИА «24.kg» в пресс-службе областной администрации, основная причина нарушения в том, что документов нет и у их родителей.
«Некоторые родители не оформляли свои отношения в загсе, есть дети кайрылманов», - пояснил глава пресс-службы полномочного представителя Жолдошбай Осмонов.
Он отметил, что на коллегии поставили задачу обеспечить детей документами.
А также отметили, что в 2016 году в области родились 29 тысяч 244 младенца, из которых 473 умерли до года.
Младенческая смертность снизилась на 1,4 процента по сравнению с 2015 годом. Материнская смертность составила 24,1 на 1 тысячу человек, что на 50 процентов меньше, чем в 2015-м.
Однако, как отметил в своем выступлении заместитель полномочного представителя, детская смертность увеличилась в Сузакском и Ноокенском районах. Одной из причин этого стала нехватка врачей. Области не хватает 186 врачей различных специальностей.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43870/