Сегодня в рубрике «Официально»

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Сообщает пресс-служба президента КР:
- Национальная гвардия КР стала структурным подразделением Генерального штаба ВС КР;
- назначен командующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызской Республики;
- в Вооруженных силах Кыргызской Республики образованы Сухопутные войска.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43872/