Сегодня в рубрике «Официально»

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25/01/17 18:43, Бишкек – ИА «24.kg»

Сообщает пресс-служба президента КР:

- Национальная гвардия КР стала структурным подразделением Генерального штаба ВС КР;

- назначен командующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызской Республики;

- в Вооруженных силах Кыргызской Республики образованы Сухопутные войска.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43872/

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