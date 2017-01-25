В Минфине пояснили, когда и сколько денег на образование поступит от ЕС

В Минфине прокомментировали публикацию ИА «24.kg» «Миллионы на образование. Черные дыры Минфина».



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«Список поступлений кредитных и грантовых средств за последние 5 лет, ранее представленный Министерством финансов, был в рамках программы государственных инвестиций (ПГИ). Однако есть и другие программы международных организаций, в рамках которых поступают средства на реформу сектора образования в виде бюджетной поддержки. Эти средства «не сидят» в статье ПГИ, поэтому поступившие средства Европейского союза в размере 10 миллионов евро не учли», - пояснили в ведомстве.

Министерство финансов КР официально заявляет: в рамках программной помощи в 2016 году поступило 10 из 36 миллионов евро (или 727 миллионов сомов) по программе Европейского союза «Контракт на реформу сектора образования».

Программа предусматривает 36 миллионов евро, 30 из которых направят на поддержку республиканского бюджета тремя траншами по 10 миллионов евро на каждый год (2016-2018 годы) и 6 миллионов евро на техническую помощь.

Первый транш на счет Центрального казначейства поступил 12 декабря 2016 года.

«Проект направлен на повышение прозрачности сектора образования, подотчетности и эффективности государственного управления на центральном и местных уровнях, в том числе в школах-интернатах и учреждениях по уходу за детьми с особыми потребностями, в настоящее время находящихся под управлением Министерства образования и науки», - говорится в сообщении.