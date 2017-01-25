В Минфине пояснили, когда и сколько денег на образование поступит от ЕС

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В Минфине прокомментировали публикацию ИА «24.kg» «Миллионы на образование. Черные дыры Минфина».
«Список поступлений кредитных и грантовых средств за последние 5 лет, ранее представленный Министерством финансов, был в рамках программы государственных инвестиций (ПГИ). Однако есть и другие программы международных организаций, в рамках которых поступают средства на реформу сектора образования в виде бюджетной поддержки. Эти средства «не сидят» в статье ПГИ, поэтому поступившие средства Европейского союза в размере 10 миллионов евро не учли», - пояснили в ведомстве.
Программа предусматривает 36 миллионов евро, 30 из которых направят на поддержку республиканского бюджета тремя траншами по 10 миллионов евро на каждый год (2016-2018 годы) и 6 миллионов евро на техническую помощь.
Первый транш на счет Центрального казначейства поступил 12 декабря 2016 года.
«Проект направлен на повышение прозрачности сектора образования, подотчетности и эффективности государственного управления на центральном и местных уровнях, в том числе в школах-интернатах и учреждениях по уходу за детьми с особыми потребностями, в настоящее время находящихся под управлением Министерства образования и науки», - говорится в сообщении.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43874/