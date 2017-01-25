Как заставить студента стать семейным врачом?

Куда в первую очередь обращается человек, почувствовав недомогание? Правильно, в местную поликлинику, к семейному врачу. Правда, сегодня никто не гарантирует, что вы получите там квалифицированную помощь.

В республике на уровне первичной медико-санитарной помощи, по данным Министерства здравоохранения, работают 1 тысяча 480 сертифицированных семейных врачей. Тогда как потребность шестимиллионого населения страны почти в два раза выше.

• Это означает, что больше половины (2,5–2,8 миллиона) населения Кыргызстана не получает базовую медпомощь и услуги, в которых нуждается, признают чиновники.

И ситуация может стать еще хуже: в настоящее время из числа работающих семейных врачей 79 процентов - лица пред- и пенсионного возраста. Молодежь не идет работать семейными врачами, особенно в отдаленных регионах. Выпускники медицинских вузов предпочитают выбирать узкие специальности.

От дорогого лечения к дешевой профилактике

Впрочем, и с узкими специалистами не все так гладко. «У многих недостаточная клиническая подготовка. Выпускники стараются выбирать специальности, по которым можно обучиться в годичной интернатуре. Но за год невозможно стать хорошим врачом. Требования и продолжительность подготовки по узким специальностям нужно строго регулировать и пересмотреть в сторону увеличения», - считают в Минздраве.

Чиновники говорят, что в рамках реформ взят курс на переориентацию системы здравоохранения «от практики предоставления дорогостоящей медицинской помощи, оказываемой узкими специалистами и ориентированной на лечение, к практике оказания менее затратной, ориентированной на профилактику помощи на уровне первичного звена здравоохранения». А для этого нужны кадры.

В ведомстве признают, что семейные врачи или врачи общей практики (ВОП) не могут заменить акушеров-гинекологов, педиатров, кардиологов, офтальмологов и других специалистов. «Но качественно подготовленные ВОП могут лечить в амбулаторных условиях около 85 процентов часто встречающихся заболеваний. При остальных 15 процентах заболеваний, которые не входят в их компетенцию, пациентов направляют к узким специалистам», - отмечают в министерстве.

Учиться, учиться и еще раз учиться

Для решения проблемы Министерство здравоохранения разработало проект постановления «О медицинском последипломном образовании в КР».

В соответствии с документом срок обучения в ординатуре для семейных врачей остается прежним - два года, а для докторов узких специальностей увеличивается до трех-пяти лет (в зависимости от профиля). Параллельно для них отменяется интернатура.

Проектом постановления предусматриваются:

- подготовка врачебных кадров, особенно врачей общей практики, для сельских и отдаленных регионов страны;

- обязательная двухгодичная ординатура по специальности «семейный врач»;

- регулирование количества приема в ординатуру по узким специальностям;

- отмена годичной интернатуры и увеличение длительности обучения всем специальностям с обязательным прохождением в первые два года общеврачебной практики.

Теория без практики мертва

Председатель Национальной медицинской ассоциации Талант Абдылдаев в целом поддерживает предложение. «Дело не только в механическом удлинении времени обучения. Речь о том, чтобы давать молодым специалистам больше практических навыков. Сегодня есть, к примеру, стоматологи, которые за пять лет учебы не запломбировали ни один зуб. Они начинают учиться на пациентах. Думаю, никто не хотел бы оказаться в кресле такого специалиста, тем более посадить к нему своего ребенка», - говорит он.

«В Швейцарии, к примеру, пятикурсники пять дней из четырех работают с пациентами под наблюдением профессуры, и только один день у них так называемая лабораторная работа. К моменту окончания вуза студенты должны иметь определенный объем наработок. Если они этот объем не вырабатывают, то не получают диплом, - рассказал Талант Абдылдаев. - Там с получением диплома выходит готовый специалист. У нас же в лучшем случае только книжки открывали, а практических навыков не приобрели».

«Проблема и в том, что медицинские вузы плодятся. Родители платят за контракт, а знаний студентам практически не дают. В некоторых вузах нет своих моргов. Получается, студенты медфака изучают анатомию только по книжкам», - отмечает он.

«Предлагаемая реформа направлена в том числе на то, чтобы отправлять студентов в регионы. Сегодня особенно остро стоит вопрос с врачами общей практики. В регионах ситуация катастрофическая. В Бишкеке еще худо-бедно, а в регионах население просто останется без первичной врачебной помощи», - добавляет Талант Абдылдаев.

Но даже если молодые специалисты отработают несколько лет, чтобы получить свой диплом, это не значит, что человек останется и дальше работать в сельской глубинке.

«Безусловно, надо улучшать социальную составляющую, - согласен председатель ассоциации. - В некоторых районах молодым специалистам создают условия, предоставляют жилье, какой-то соцпакет. А бывает, молодой врач поехал на место, а там ничего. Главврач не озаботился тем, чтобы создать ему условия».

Он не исключает, что появятся и недовольные студенты. «Возникает юридический казус: когда они 5-6 лет назад поступали, никто об этом не говорил, и сейчас студентов просто поставят перед фактом. А обучение контрактное. Человек платит и вроде бы имеет право сам решать».

Видимость реформы

По словам бывшего вице-премьер-министра Дамиры Ниязалиевой, проект постановления фактически дублирует утвержденную Стратегию развития последипломного и непрерывного медицинского образования на 2014-2020 годы.

«В ней определены основные направления реформы, и национальным приоритетом является подготовка врачебных кадров для сельской местности. При этом в документе не раскрыты пути реализации задуманного. Нет и главного механизма – как повысить мотивацию выпускников для выбора специальности врача общей практики (морально, материально, социально)», - говорит Дамира Ниязалиева.

«В документе пишут, что проводятся реформы на уровне последипломного и непрерывного медицинского образования. Но в реальности нет никакой реформы, доказательством чему и является отток специалистов из регионов в города и увеличивающийся дефицит семейных врачей», - отмечает она.

«Документом предполагается возложить обучение на работающих врачей в регионах, но это не даст ожидаемого результата. Во-первых, тогда все медучреждения, куда отправят выпускников, должны быть оснащены необходимым оборудованием. Чтобы они получили современные знания на уровне доказательной медицины (чего не ожидается в ближайшее время). Во-вторых, предполагается, что практикующие врачи возьмут на себя роль наставников. В таком случае понадобится время, чтобы обучить практикующих врачей навыкам наставничества и преподавания, а также мониторингу и ведению отчета об обучении. Для этого нужны финансы и время», - пояснила бывшая вице-премьер.

«Значит, итогов реформы можно ожидать минимум лет через пять. А нам нужны были результаты еще вчера. Есть опасность, что документ может остаться декларативным», - считает Дамира Ниязалиева.

Заставить не значит заинтересовать

В любом случае, если студент решит быть хирургом, а не семейным врачом, он им станет. Пусть даже и учиться для этого придется дольше.

И если семейный врач поедет по распределению в отдаленное село, это не гарантирует, что после отработки молодой специалист решит остаться там.

Как закрепить молодые кадры на местах? С таким вопросом ИА «24.kg» обратилось к министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву. Оказалось, что у него разный подход к тем, кто отучился за счет бюджета, и к тем, кто обучался по контракту.

«Не всегда зарплата должна быть определяющим фактором. Если ты отучился за счет государственного бюджета, будь добр отправиться по распределению. Если нет, то верни деньги. Но проблема в том, что у нас до сих пор нет государственного механизма возврата денег от тех, кто учился за счет бюджета, но не отработал.

Если же человек отучился по контракту, то за низкую зарплату в регион он, естественно, не поедет. В этом случае должен быть стимулирующий фактор. Но тут одними силами Минздрава не справишься».

«Должно подключиться местное самоуправление, - подчеркивает глава Минздрава. - Ну представьте, сегодня у начинающего врача зарплата 4,7 тысячи сомов. Он женат, есть ребенок. И как прожить на эти деньги в селе? Его должны обеспечить жильем, землей или домашним скотом, в зависимости от того, в каком регионе он живет, углем в зимнее время. Не может человек приехать из города и прожить без условий».

А бюджетники, выходит, могут?

Недавно на встрече с журналистами депутат парламента Альфия Самигуллина посетовала, что врачи уезжают за границу из-за маленькой зарплаты. По ее словам, базовая зарплата врача всего 5 тысяч сомов, средняя - 7-8 тысяч. Отсюда и коррупция, и требования «благодарности» от пациентов.

На вопрос, планируется ли повышать зарплату врачам, Батыралиев ответил: «Сейчас трудно сказать. Но надо менять метод оплаты, платить по труду».

Не планируется и строительство социального жилья для медиков.

О каком стимулировании можно говорить в таком случае? Чиновники даже не обещают улучшений, и у многих врачей пропадет последнее желание идти в эту сферу.