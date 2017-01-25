Крушение «Боинга-747». МЧС подсчитало предварительную сумму ущерба

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Министерство чрезвычайных ситуаций объявило предварительную сумму ущерба от крушения турецкого грузового самолета «Боинг-747» вблизи аэропорта «Манас».
По словам главы ведомства Кубатбека Боронова, она составила 186 миллионов сомов. «В эту сумму входит стоимость разрушенных домов и расходы, связанные с ликвидацией последствий. 19 домов разрушены полностью, 7 частично, пострадали 12 хозпостроек», - уточнил Кубатбек Боронов.
Министр пояснил, что цифра не окончательная. Продолжаются работы по очистке территории от завалов и нейтрализации запаха авиакеросина.
Напомним, 16 января в Кыргызстане произошла авиакатастрофа. Грузовой самолет Boeing-747-
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43876/