RSS
facebookfacebookgoogale+
Ура, каникулы! Как отвоевать ребенка у компьютера
Кыргызстан: что будет с долларом в 2017 году. Мнения экспертов
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 25 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 19:53
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Крушение «Боинга-747». МЧС подсчитало предварительную сумму ущерба

25/01/17 18:17, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Министерство чрезвычайных ситуаций объявило предварительную сумму ущерба от крушения турецкого грузового самолета «Боинг-747» вблизи аэропорта «Манас».

 

По словам главы ведомства Кубатбека Боронова, она составила 186 миллионов сомов. «В эту сумму входит стоимость разрушенных домов и расходы, связанные с ликвидацией последствий. 19 домов разрушены полностью, 7 частично, пострадали 12 хозпостроек», - уточнил Кубатбек Боронов.

 

Министр пояснил, что цифра не окончательная. Продолжаются работы по очистке территории от завалов и нейтрализации запаха авиакеросина. 

 

Причины катастрофы «Боинга-747». Что известно

Подробнее

Напомним, 16 января в Кыргызстане произошла авиакатастрофа. Грузовой самолет Boeing-747-400F авиакомпании ACT Airlines (MyCargo), зафрахтованный компанией Turkish Airlines, совершал рейс из Гонконга в Стамбул. Лайнер должен был совершить посадку в аэропорту Бишкека в 7.20, однако при заходе на посадку потерпел крушение.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43876/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ