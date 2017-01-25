Крушение «Боинга-747». Обломки самолета вывезены полностью

«Обломки самолета вывезены полностью, сейчас проводятся работы по очистке территории от мусора, затем будут проведены работы по нейтрализации запаха от разлившегося керосина», - сообщил сегодня на встрече с жителями села Дачи СУ министр ЧС Кубатбек Боронов.

По данным пресс-службы правительства, на месте крушения самолета встретились с местными жителями министры ЧС и здравоохранения, глава Госагентства охраны окружающей среды.

Как сообщается, для работы привлечено восемь единиц спецтехники.

«Проба атмосферного воздуха от 16 января содержит превышение предельно допустимой концентрации (ПДК), так как на тот момент на месте происшествия все горело. В настоящее время проводится анализ пробы почвы. Для этого понадобится не менее двух недель. Есть другие методологии, по которым мы должны работать во избежание искажения фактов», - цитирует главу Госагентства охраны окружающей среды Абдыкалыка Рустамова пресс-служба правительства.

Согласно данным госагентства, на момент крушения самолета было установлено превышение углеводородов в пределах допустимой концентрации. Сегодня проводится повторный замер воздуха.

Как сообщается, экологи будут ежедневно сообщать его параметры.

По информации Минздрава, у всех пострадавших, в том числе у госпитализированных впоследствии пятерых детей из поселка Дачи СУ, диагноз «отравление парами керосина» исключен. Установлено, что в ночь перед поступлением в стационар они все находились в одном доме, где топили печку, и за медицинской помощью обратились 23 января в 13.00. В больнице №3 им поставлен диагноз «отравление окисью углерода», говорится в сообщении. Сегодня все они в удовлетворительном состоянии выписаны домой.