Как улучшали жизнь бишкекчан в 2016 году

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О том, как улучшали жизнь бишкекчан, чиновники рассказали сегодня на коллегии мэрии, где подводили итоги социально-экономического развития столицы за 2016 год.
По словам первого вице-мэра Эрниса Зарлыкова, номинальная среднемесячная зарплата выросла, а прожиточный минимум уменьшился. Доходная часть бюджета не выполнена на 1 миллиард сомов.
Достроены детсады на 280 и 50 мест в жилмассивах «Кок-Джар» и «Кайынды». Завершена реконструкция дошкольного учреждения №156. Строятся детсад на 140 мест в жилмассиве «Колмо» и школа на 960 мест в «Ак-Ордо».
Ежегодно для развития инфраструктуры жилмассивов из республиканского бюджета выделяли более 200 миллионов сомов. Но в 2016-м средств не дали.
Несмотря на это, за счет местного бюджета пробурили скважину в жилмассиве «Калыс-Ордо», проложили
По данным Эрниса Зарлыкова, муниципальные транспортные предприятия и частные перевозчики перевезли 228 миллионов пассажиров.
«Вместе с тем ситуация в сфере общественного транспорта столицы остается сложной из-за острой нехватки автобусов и троллейбусов большой и средней вместимости. Доля пассажиров, перевозимых муниципальным транспортом, составляет лишь 23 процента», - отметил он.
«Перевозку пассажиров по 121 городскому маршруту обеспечивают частные перевозчики, которые не справляются с возросшим пассажиропотоком. Для выхода из сложившейся ситуации требуется замена микроавтобусов автобусами большой или средней вместимости. Их необходимо примерно 800», - сказал вице-мэр.
Поработали в Бишкеке и над благоустройством.
Кроме того, в микрорайоне «Улан» завершено строительство сквера. Произведена реконструкция центральной столичной площади Ала-Тоо.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43881/