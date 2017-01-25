Турция рассматривает вопрос срочной выплаты компенсации пострадавшим при крушении «Боинга-747»

Турецкая сторона рассматривает срочный вариант выплаты компенсаций пострадавшим жителям села Дачи СУ близ аэропорта «Манас», где утром 16 января произошло крушение грузового самолета «Боинг-747».

Данный вопрос накануне обсудили министр транспорта и дорог КР Жамшитбек Калилов, зампредседателя комиссии по расследованию авиапроисшествий Министерства по делам транспорта и морских коммуникаций Турции Мустафа Фират и заместитель главы Дирекции гражданской авиации Турции Хайдар Ялчин. Об этом сообщили на сайте Минтранса КР.

Мустафа Фират сказал, что Турция будет следить за выполнением обязательств, которые взяла на себя авиакомпания MyCargo. По его словам, борт был застрахован. С момента крушения представители страховой компании и авиаперевозчика находятся в Бишкеке и работают над оценкой ущерба.

Турецкая сторона рассматривает срочный вариант выплаты компенсаций. Это материальная помощь пострадавшим, а тем, кто потерял родных и близких, возмещение имущественной утраты.

Представители органов Турции заявили, что цель этой встречи – заверить Кыргызстан в том, что турецкая сторона выполнит все свои обязательства.

Напомним, 16 января в Кыргызстане грузовой самолет Boeing-747- 400F авиакомпании ACT Airlines (MyCargo), зафрахтованный компанией Turkish Airlines, совершал рейс из Гонконга в Стамбул. Лайнер должен был совершить посадку в аэропорту Бишкека, однако при заходе на посадку потерпел крушение.

Правительство страны выплатит семьям погибших и пострадавшим по 70 тысяч сомов. Cемьи погибших получат из фонда президента Алмазбека Атамбаева по 100 тысяч сомов, из фонда спикера Жогорку Кенеша - по 80 тысяч.