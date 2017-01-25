Крушение «Боинга-747». На спецсчет МЧС поступило более 30 миллионов сомов

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Сегодня по состоянию на 18.00 на спецсчет МЧС КР перечислили 31 миллион 760 тысяч 437 сомов в помощь семьям погибших и пострадавшим в результате падения турецкого грузового самолета.
В ведомстве напоминают, что все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим реквизитам:
Счет номер 4407012100007868
Банк Центральное казначейство МФ КР
БИК 440001
Код платежа 14238900
Ош, ул.Моминова, 11
ОКПО 22710535
ИНН 00103200110150
Код УГНС 032 по Ошу.
Ответственным лицом по спецсчету от МЧС КР является сотрудник Управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности Динара Саймудиновна Сарбашева. Телефоны: 0770 950002, рабочий - (0312) 54 79 01.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43883/