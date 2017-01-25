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Пользователи «Твиттера» фотошопят мусорный бак, похожий на Дональда Трампа

25/01/17 19:52, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Британский юмористический сайт The Poke опубликовал фотографию парижского мусорного контейнера, который похож на президента США Дональда Трампа.

 

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на британскую Time.

 

Читатели The Poke принялись фотошопить контейнер, сопровождая картинки хэштегом «Приключения Дональда Контейнера».

 

 

Дональд Контейнер бежит строить стену во вселенной игры Minecraft. 

 

 

 

 

Дональд Контейнер и сотрудники администрации президента.

 

  

Владимир Путин катает Дональда Контейнера на лошади.

 

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43884/

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