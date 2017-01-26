Более ста детсадов с краткосрочным пребыванием откроют в Кыргызстане

В рамках программы предшкольной подготовки «Наристе» в 2 тысячах 229 школах оснащены учебной мебелью классы по подготовке детей к школе. Об этом сообщают в Министерстве образования и науки.

По данным ведомства, закуплено 26 тысяч 748 комплектов парт со стульями. Каждая школа получила более 60 наименований наглядных и методических пособий, развивающих игр, сборников для чтения, магнитную и школьную доски, мебель, шкафы для пособий.

Чтобы увеличить охват детей 3-5-летнего возраста программами по дошкольному образованию, в рамках проекта запланировано создать 120 дошкольных образовательных организаций с краткосрочным пребыванием.

Организации оснастили мебелью (стеллажами для игрушек и книг, манежами для моторики, детскими стульями, столами и скамьями, маркерными досками, шкафами для раздевалки и другим).

В Баткенской области завершены строительно-ремонтные работы санитарных узлов. В Ошской, Чуйской, Джалал-Абадской и Таласской областях подобные работы начинаются. 897 воспитателей детских садов прошли обучение по проекту.