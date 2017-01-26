Объем промышленной продукции в Ошской области за 2016 год превысил 4 миллиарда сомов

В Ошской области за 2016 год объем промышленной продукции превысил 4 миллиарда сомов. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Уточняется, что данные озвучены вчера на коллегии полномочного представительства правительства в Ошской области, где рассмотрены итоги социально-экономического развития региона за 2016 год и утверждены планы на 2017-й.

По информации замполномочного представителя в области Ахмаджана Махаммадова, объем частных инвестиций составил 1 миллиард 964,1 миллиона сомов, что на 27 миллионов 400 тысяч сомов больше, чем в 2015 году.

В 2016 году в области открыто 59 предприятий, 334 рабочих места. Из них 19 промышленных предприятий, 12 - по выпуску стройматериалов, 19 - по оказанию услуг, одно - по выработке электроэнергии и 8 предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Кроме того, четыре айыльных аймака выведены из дотаций и 25 социальных объектов сданы в эксплуатацию.

За неисполнение доходной части республиканского бюджета на коллегии принято решение рассмотреть на соответствие занимаемой должности руководителя структурного подразделения налоговой службы Ноокатского района, а за уменьшение объемов производства промышленной продукции заместителям глав районных государственных администраций Алайского, Узгенского и Ноокатского районов объявлено замечание.