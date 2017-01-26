Крушение «Боинга-747». Правды о грузе разбившегося самолета требует Ондуруш Токтонасыров

Гражданский активист Ондуруш Токтонасыров намерен провести у здания посольства Турции в Бишкеке свою очередную акцию. Об этом он сообщил ИА «24.kg».

По его словам,пикет будет носить мирный характер.

«Я хочу, чтобы нам сказали правду, что за груз вез этот самолет», - пояснил Ондуруш Токтонасыров.

Напомним, 16 января в Кыргызстане грузовой самолет Boeing-747- 400F авиакомпании ACT Airlines (MyCargo), зафрахтованный компанией Turkish Airlines, совершал рейс из Гонконга в Стамбул.

Правительство сообщало, что в Бишкеке транспортный самолет должен был совершить посадку для дозаправки. На борту было 85 тонн груза.

Однако ACT Airlines, компания-владелец воздушного судна, 18 января сообщила, что самолет должен был выгрузить в Бишкеке груз.

20 января заместитель гендиректора турецкой авиакомпании MyCargо Хамза Тыглай сообщил, что в самолете не было груза, предназначенного для доставки в Кыргызстан.

В Жогорку Кенеша создана временная депутатская комиссия для расследования и выявления принадлежности груза, которую перевозил разбившийся лайнер.

До сих пор получатель груза неизвестен. Никто не предъявил свои права на этот груз.