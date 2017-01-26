Крушение «Боинга-747». Продолжается ликвидация последствий

На месте крушения «Боинга-747» продолжают ликвидировать последствия ЧП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, на месте, где разлился авиакеросин, убран верхний слой грунта, произведена обработка специальными реагентами, территория засыпана песком и щебнем. Сегодня ее засыплют песком и опилками, через 1-2 суток - слоем почвы.

На 9-й линии села Дачи СУ убран верхний слой грунта, почва обработана специальными реагентами, засыпана песком и щебнем.

Работают 50 спасателей и 8 единиц спецтехники.