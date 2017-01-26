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Крушение «Боинга-747». Продолжается ликвидация последствий

26/01/17 11:04, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

На месте крушения «Боинга-747» продолжают ликвидировать последствия ЧП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

 

По ее данным, на месте, где разлился авиакеросин, убран верхний слой грунта, произведена обработка специальными реагентами, территория засыпана песком и щебнем. Сегодня ее засыплют песком и опилками, через 1-2 суток - слоем почвы.

 

На 9-й линии села Дачи СУ убран верхний слой грунта, почва обработана специальными реагентами, засыпана песком и щебнем.

 

Работают 50 спасателей и 8 единиц спецтехники.

 

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URL: http://www.24.kg/obschestvo/43902/

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