Круглосуточная группа открылась в детсаду в Алайском районе

В селе Гульча Алайского района в детском саду №5 «Ак ниет» открылась круглосуточная группа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.

По ее данным, в новой группе будут воспитываться дети врачей, сотрудников правоохранительных органов, родители которых работают в ночную смену. Прием в группу начинается с 18.00. Группа открыта по инициативе родителей при поддержке местной власти.

В связи с этим дополнительно создано четыре рабочих места.