Круглосуточная группа открылась в детсаду в Алайском районе

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В селе Гульча Алайского района в детском саду №5 «Ак ниет» открылась круглосуточная группа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.
По ее данным, в новой группе будут воспитываться дети врачей, сотрудников правоохранительных органов, родители которых работают в ночную смену. Прием в группу начинается с 18.00. Группа открыта по инициативе родителей при поддержке местной власти.
В связи с этим дополнительно создано четыре рабочих места.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43905/