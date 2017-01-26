RSS
facebookfacebookgoogale+
Бросай курить, вставай на лыжи. Где покататься этой зимой
«Золотые ершики» Кыргызстана: как чиновники тратят народные деньги
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 26 января 2017 года. Четверг. Бишкекское время 11:46
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Круглосуточная группа открылась в детсаду в Алайском районе

26/01/17 11:19, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В селе Гульча Алайского района в детском саду №5 «Ак ниет» открылась круглосуточная группа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.

 

По ее данным, в новой группе будут воспитываться дети врачей, сотрудников правоохранительных органов, родители которых работают в ночную смену. Прием в группу начинается с 18.00. Группа открыта по инициативе родителей при поддержке местной власти. 

 

В связи с этим дополнительно создано четыре рабочих места.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43905/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ