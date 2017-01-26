RSS
facebookfacebookgoogale+
Антонина Шевченко о спорте, кухне, путешествиях и ковбоях
2016-й високосный. О тех, кто ушел навсегда…
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 26 января 2017 года. Четверг. Бишкекское время 13:17
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Научиться огрызаться предложил правительству экс-посол Кыргызстана в России

26/01/17 12:08, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Эксперты считают, что в Кыргызстане парламентаризм в его чистом виде пока невозможен. Об этом сегодня на круглом столе заявил бывший посол КР в России Болот Джунусов. Дипломат добавил, что правительство должно быть более сильным, умеющим огрызаться.

 

По его словам, нужны определенные политические изменения, чтобы не только партии задавали тон, но и были независимые депутаты в Жогорку Кенеше.

 

«Сегодня, судя по всему, партии задают тон, и их назначенцы отчитываются не перед руководством страны, а перед лидерами партий. При этом тормозится формирование кадрового потенциала и реформ. Поэтому я считаю, что сегодня в рамках каких-то модернизационных проектов парламентаризм пока невозможен», - считает Болот Джунусов.

 

Другой аналитик - Шерадил Бактыгулов - согласен отчасти с тем, что в Кыргызстане реализация проекта парламентаризма пока оставляет желать лучшего. Хотя и есть положительный момент - установлен контроль над расходованием бюджетных средств.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43913/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ