Научиться огрызаться предложил правительству экс-посол Кыргызстана в России

Эксперты считают, что в Кыргызстане парламентаризм в его чистом виде пока невозможен. Об этом сегодня на круглом столе заявил бывший посол КР в России Болот Джунусов. Дипломат добавил, что правительство должно быть более сильным, умеющим огрызаться.

По его словам, нужны определенные политические изменения, чтобы не только партии задавали тон, но и были независимые депутаты в Жогорку Кенеше.

«Сегодня, судя по всему, партии задают тон, и их назначенцы отчитываются не перед руководством страны, а перед лидерами партий. При этом тормозится формирование кадрового потенциала и реформ. Поэтому я считаю, что сегодня в рамках каких-то модернизационных проектов парламентаризм пока невозможен», - считает Болот Джунусов.

Другой аналитик - Шерадил Бактыгулов - согласен отчасти с тем, что в Кыргызстане реализация проекта парламентаризма пока оставляет желать лучшего. Хотя и есть положительный момент - установлен контроль над расходованием бюджетных средств.