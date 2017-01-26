Мусульманский детсад открылся в Бишкеке без лицензии

Объявление о мусульманском детском саде, набирающем детей в группы, появилось в столичной новостройке «Арча-Бешик». Об этом сообщают пользователи Facebook. Как пояснили ИА «24.kg», объявление размещено во дворе дома МТУ №4 по Южной магистрали.

Согласно ему, помимо дошкольной подготовки, куда входят математика, русский и английский языки, детей от 3 до 6 лет обучат рукоделию, аппликации и арабскому. Как сообщается, учреждение принимает и школьников, правда, мальчиков лишь с 7 до 11 лет, а вот девочек возрастной ценз не коснулся.

В Министерстве образования ИА «24.kg» относительно религиозных школ в Кыргызстане пояснили, что имеются три подобных заведения, но обучение в них проходит согласно государственному стандарту. Религиозная же составляющая используется только в названии учреждений. Это христианская средняя образовательная школа «Наристе» в Кара-Балте, средняя школа «Ырайым» имени Жапара Сулайманкулова в селе Жар-Башы и такая же переименованная в «Ырайым умут мектеби» в Ивановке.

Что же касается мусульманского детского сада, в Минобразования пояснили, что он лицензию не получал и на сайте ведомства не значится.

«Лицензия выдается только юридическому лицу. Если же человек работает по патенту, то трудовую деятельность он осуществляет как няня, сиделка или репетитор, но позиционировать себя как «детский сад» учреждение без лицензии не имеет права», - добавили в ведомстве.

По указанному телефону корреспонденту рассказали, что детсад открылся три месяца назад и пока не имеет документов. Что же касается ограничений по возрасту для мальчиков, ИА «24.kg» объяснили, что преподают там женщины, и им будет некомфортно обучать юношей.