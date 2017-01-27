Погода в Кыргызстане на 28 января: местами снег

В Кыргызстане в некоторых районах возможен снег.

В Бишкеке температура воздуха ночью -5…-3, днем до +7 градусов. Ветер юго-восточный, 2- 7 метров в секунду.

День увеличится до 9 часов 47 минут.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях в отдельных районах снег. Температура воздуха ночью -8, днем до +7 градусов.

В Нарынской области завтра в отдельных районах снег, температура воздуха до -29…-24 ночью и -16…-11 градусов днем.

В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -15, днем -1…+4 градусов.

В Таласской области в отдельных районах снег, ночью до -13…-8, днем до +7 градусов.

На дорогах снежный накат, гололедица.