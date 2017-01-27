Погода в Кыргызстане на 28 января: местами снег

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В Кыргызстане в некоторых районах возможен снег.
В Бишкеке температура воздуха ночью -5…-3, днем до +7 градусов. Ветер юго-восточный, 2-
День увеличится до 9 часов 47 минут.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях в отдельных районах снег. Температура воздуха ночью -8, днем до +7 градусов.
В Нарынской области завтра в отдельных районах снег, температура воздуха до -29…-24 ночью и -16…-11 градусов днем.
В Иссык-Кульской области температура воздуха ночью опустится до -15, днем -1…+4 градусов.
В Таласской области в отдельных районах снег, ночью до -13…-8, днем до +7 градусов.
На дорогах снежный накат, гололедица.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43926/