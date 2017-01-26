В человеке, ударившем парикмахера, узнали члена партии «Мекен Ынтымагы» Гулжигита Исакова

В человеке, ударившем парикмахера, пользователи узнали члена политической партии «Мекен Ынтымагы» Гулжигита Исакова.

«Родственница работает в маленькой парикмахерской «Аэлита» на Панфилова, позвонила и плачет, что клиент ударил ее, угрожал корочкой, говорил, что большой человек, а она никто. Она написала заявление в Первомайское РОВД, но он, приехал туда и начал угрожать связями в милиции. Отправила мне фото по вотсапу «героя». Вот такие у нас вот дела… Приехал в РОВД, он на нее давит в присутствии милиции, на мои замечания меня вывели из кабинета, ждем результата», - написал в Facebook (орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ИА «24.kg») пользователь Канат Мидин уулу.

По его данным, следователь «написал протокол на экспертизу». «Привез сестру сюда, бедняжка сильно испугалась. Главное чтобы виновник по закону понес наказание. Никто не имеет право поднимать руки на женщин! Ждем результата», - указал пользователь.

В пресс-службе Министерства внутренних дел ИА «24.kg» изложили другую версию случившегося. «По нашей информации, с парикмахером были двое сопровождающих, и именно они пугали своими связями. Причиной конфликта стало то, что парикмахер должным образом не обслужила клиента. Проще говоря, ему не понравилось, как его подстригли. И, по словам мужчины, мастер ему нагрубила», - добавили в пресс-службе МВД КР.

Как сообщили в министерстве, в настоящее время обе стороны написали друг на друга заявление. Идет разбирательство.