На автодорогах в Кыргызстане сохраняется угроза схода лавин

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На дорогах в Кыргызстане сохраняется лавиноопасность. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, особенно высока она на следующих участках:
Бишкек – Ош, 121-138-й километры (перевал Тоо-Ашуу), 198-265-й километры (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан), 351-365-й километры (перевал Кок-Бель);
Мырза-Аке – Кара-Кульджа – Алайкуу, 65-90-й километры;
Ала-Бука - Каныш-Кыя, 65-90-й километры;
Красная-Горка - Ак-Таш, 1-9-й километры;
Казарман – Актал-Чат, 67-94-й километры (перевал Кара-Куйе);
Каракол - Энильчек, 45-
На дорогах снежный накат, гололедица, необходимо соблюдать дистанцию в
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43935/