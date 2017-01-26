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На автодорогах в Кыргызстане сохраняется угроза схода лавин

26/01/17 15:05, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

На дорогах в Кыргызстане сохраняется лавиноопасность. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

 

По ее данным, особенно высока она на следующих участках:

 

Бишкек – Ош, 121-138-й километры (перевал Тоо-Ашуу), 198-265-й километры (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан), 351-365-й километры (перевал Кок-Бель);

 

Мырза-Аке – Кара-Кульджа – Алайкуу, 65-90-й километры;

 

Ала-Бука - Каныш-Кыя, 65-90-й километры;

 

Красная-Горка - Ак-Таш, 1-9-й километры;

 

Казарман – Актал-Чат, 67-94-й километры (перевал Кара-Куйе);

 

Каракол - Энильчек, 45-92 километры (перевал Чон-Ашуу).

 

На дорогах снежный накат, гололедица, необходимо соблюдать дистанцию в 500 метров между машинами. Производится принудительный спуск лавин с помощью артиллерии. 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43935/

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