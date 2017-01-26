На автодорогах в Кыргызстане сохраняется угроза схода лавин

На дорогах в Кыргызстане сохраняется лавиноопасность. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, особенно высока она на следующих участках:

Бишкек – Ош, 121-138-й километры (перевал Тоо-Ашуу), 198-265-й километры (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан), 351-365-й километры (перевал Кок-Бель);

Мырза-Аке – Кара-Кульджа – Алайкуу, 65-90-й километры;

Ала-Бука - Каныш-Кыя, 65-90-й километры;

Красная-Горка - Ак-Таш, 1-9-й километры;

Казарман – Актал-Чат, 67-94-й километры (перевал Кара-Куйе);

Каракол - Энильчек, 45- 92 километры (перевал Чон-Ашуу).