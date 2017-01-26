Собака спасла тонущего пса из реки

В сети набирает популярность видео, на котором один пес помогает другому выбраться из бурлящей реки. Об этом сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел в аргентинской провинции Кордова. Хозяин прогуливался с двумя лабрадорами и бросил палку одному из питомцев, но та случайно упала в реку.

На записи видно, как черный пес бросился в воду и схватил палку, но его начало уносить потоком. Несколько секунд собака безуспешно пыталась выбраться на берег. В тот момент, когда пес проплывал мимо каменистого берега, второй лабрадор сумел вытащить товарища на сушу.