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Собака спасла тонущего пса из реки

26/01/17 20:00, Бишкек – ИА «24.kg»

В сети набирает популярность видео, на котором один пес помогает другому выбраться из бурлящей реки. Об этом сообщают российские СМИ.

 

Инцидент произошел в аргентинской провинции Кордова. Хозяин прогуливался с двумя лабрадорами и бросил палку одному из питомцев, но та случайно упала в реку.

 

На записи видно, как черный пес бросился в воду и схватил палку, но его начало уносить потоком. Несколько секунд собака безуспешно пыталась выбраться на берег. В тот момент, когда пес проплывал мимо каменистого берега, второй лабрадор сумел вытащить товарища на сушу.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43939/

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