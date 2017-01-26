Собака спасла тонущего пса из реки

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В сети набирает популярность видео, на котором один пес помогает другому выбраться из бурлящей реки. Об этом сообщают российские СМИ.
Инцидент произошел в аргентинской провинции Кордова. Хозяин прогуливался с двумя лабрадорами и бросил палку одному из питомцев, но та случайно упала в реку.
На записи видно, как черный пес бросился в воду и схватил палку, но его начало уносить потоком. Несколько секунд собака безуспешно пыталась выбраться на берег. В тот момент, когда пес проплывал мимо каменистого берега, второй лабрадор сумел вытащить товарища на сушу.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43939/