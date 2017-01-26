RSS
facebookfacebookgoogale+
Кыргызстан: что будет с долларом в 2017 году. Мнения экспертов
2016-й високосный. О тех, кто ушел навсегда…
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 26 января 2017 года. Четверг. Бишкекское время 16:19
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Гулжигит Исаков: Меня назвали капризным и козлом

26/01/17 15:48, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Гулжигит Исаков, якобы избивший женщину-парикмахера, прокомментировал на своей странице в Facebook конфликт, произошедший в салоне «Аэлита».

 

По сообщению Исакова, в парикмахерской работают две сестры и брат.

 

«Три месяца назад, когда молодой парень (брат) испортил мне прическу, сестра (младшая) исправила ситуацию. Надо отдать должное, она хороший мастер. После этого я начал ходить в эту парикмахерскую. Тем более, она расположена в очень удобном для меня месте. Три дня назад зашел вечерком, сказали в грубом виде «Написано же, закрыто!». Моего мастера не было, и я не обратил внимания и пошел своей дорогой. Второй раз зашел вчера, никого там не было, кроме мастера который испортил мне прическу в первый раз. Ну и сегодня, после эфира решил постричься и зашел, а там старшая сестра и брат. Моего мастера не было. Ну, я попросил ее постричь меня (один раз постригла без проблем)», - разъясняет Исаков (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены. – Прим. ИА «24.kg»). 

 

По его мнению, его встретили неприветливо: «Байке, вы капризный человек. Не буду я вас обслуживать. Выйдите вон! Идите в другую парикмахерскую!»

 

«После чего я ей объяснил, что она не имеет права со мной так поступать и, как потребителя, у меня тоже есть свои права. Тем более, я состою в ОС Госагентства по антимонопольному регулированию и не понаслышке знаю, что такое защита прав потребителей. Как потребитель, потребовал свои права. Ну, после показа удостоверения у нее началась паника и она начала плакать. Позвонила 102 и сказала при мне (!) что ее избили. Потом позвонила своему парню и дала мне свой телефон, чтобы я с ним поговорил. Ну, естественно, я ее парню сказал, что закон есть закон и что его должны все соблюдать, на что голос напротив меня обозвал «козлом».

 

В человеке, ударившем парикмахера, узнали члена партии «Мекен Ынтымагы» Гулжигита Исакова

Подробнее

Как пишет Гулжигит Исаков, он неоднократно предупредил мастера, что есть статья за дачу ложных показаний. После прибытия милиции парикмахер и ее брат написали заявление.

 

«Я тоже написал заявление и настоял на судмедэкспертизе. Но она отказалась от нее при следователе», - пишет Исаков.

 

По информации пресс-службы ГУВД Бишкека, заявления зарегистрированы в книге учета преступлений (КУП). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется разбирательство. 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43940/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ