Гулжигит Исаков: Меня назвали капризным и козлом

Гулжигит Исаков, якобы избивший женщину-парикмахера, прокомментировал на своей странице в Facebook конфликт, произошедший в салоне «Аэлита».

По сообщению Исакова, в парикмахерской работают две сестры и брат.

«Три месяца назад, когда молодой парень (брат) испортил мне прическу, сестра (младшая) исправила ситуацию. Надо отдать должное, она хороший мастер. После этого я начал ходить в эту парикмахерскую. Тем более, она расположена в очень удобном для меня месте. Три дня назад зашел вечерком, сказали в грубом виде «Написано же, закрыто!». Моего мастера не было, и я не обратил внимания и пошел своей дорогой. Второй раз зашел вчера, никого там не было, кроме мастера который испортил мне прическу в первый раз. Ну и сегодня, после эфира решил постричься и зашел, а там старшая сестра и брат. Моего мастера не было. Ну, я попросил ее постричь меня (один раз постригла без проблем)», - разъясняет Исаков (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены. – Прим. ИА «24.kg»).

По его мнению, его встретили неприветливо: «Байке, вы капризный человек. Не буду я вас обслуживать. Выйдите вон! Идите в другую парикмахерскую!»

«После чего я ей объяснил, что она не имеет права со мной так поступать и, как потребителя, у меня тоже есть свои права. Тем более, я состою в ОС Госагентства по антимонопольному регулированию и не понаслышке знаю, что такое защита прав потребителей. Как потребитель, потребовал свои права. Ну, после показа удостоверения у нее началась паника и она начала плакать. Позвонила 102 и сказала при мне (!) что ее избили. Потом позвонила своему парню и дала мне свой телефон, чтобы я с ним поговорил. Ну, естественно, я ее парню сказал, что закон есть закон и что его должны все соблюдать, на что голос напротив меня обозвал «козлом».

Как пишет Гулжигит Исаков, он неоднократно предупредил мастера, что есть статья за дачу ложных показаний. После прибытия милиции парикмахер и ее брат написали заявление.

«Я тоже написал заявление и настоял на судмедэкспертизе. Но она отказалась от нее при следователе», - пишет Исаков.

По информации пресс-службы ГУВД Бишкека, заявления зарегистрированы в книге учета преступлений (КУП). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется разбирательство.