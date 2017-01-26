Калошу решили подарить в Кыргызстане главе спецслужб

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Гражданский активист Ондоруш Токтонасыров подарит Абдилю Сегизбаеву калошу. О своем намерении он сообщил ИА «24.kg».
По его словам, он намерен провести свою очередную акцию у «Белого дома».
«Я хочу показать чекистам, что это не дело ГКНБ - отслеживать посты и комментарии в социальных сетях. Они сели в калошу, говоря по-русски», - пояснил Ондоруш Токтонасыров.
Сегодня активист провел одиночный пикет у здания Посольства Турции в Кыргызстане, требуя от дипломатов рассказать, какой груз перевозили на этом борту.
«Меня пытались насильно увести милиционеры. Оскорбляли меня и какие-то люди в штатском. Говорили, что я исполняю заказ Омурбека Текебаева. Но это глупости. Я сам по себе», - сказал Ондоруш Токтонасыров.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43947/