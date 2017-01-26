Почти половина религиозных организаций в Чуйской области действует незаконно

В Чуйской области проверили 15 объектов религиозного назначения. Оказалось, что шесть из них действуют без разрешительных документов. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУВД.

По ее данным, в городе Кемине выявлен «Зал Царства» религиозной организации «Свидетели Иеговы». «На протяжении 10 лет он функционрует, ссылаясь на наличие регистрации Бишкекского головного фонда Свидетелей Иеговы, при этом не имея местной регистрации в городе, что в является нарушением законодательства в сфере религии», - говорится в сообщении.

По данным ГУВД, в Орловке выявлены Дом молитв евангельских христиан-баптистов, церкви «Небесный Иерусалим» и благотворительный христианский фонд пятидесятнического направления, являющийся структурным подразделением религиозного объединения «Кудай жамааты». Его адепты отрицают ведение религиозной деятельности, ссылаясь исключительно на благотворительность.

«В селе Тельман Панфиловского района действует филиал мусульманского детского приюта, прошедший регистрацию в Министерстве юстиции. В приюте проживает 163 ребенка от 9 до 15 лет, приехавших из разных регионов страны. Все посещают местную школу рядом с приютом, а после учебы изучают Коран и основы мусульманской этики», - говорится в информации ведомства.

В селе Новониколаевке Жайылского района действует филиал медресе. В нем проживают и обучаются 50 детей, окончивших 9 классов. Медресе не прошло регистрацию в Госкомиссии КР по делам религий.

По итогам проверки совместно с Госкомиссией по делам религий в отношении всех религиозных организаций Чуйской области будет приняты соответствующие меры.