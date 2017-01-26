Алмазбек Атамбаев: Ни один ребенок не должен остаться без внимания и должной заботы

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«Ни один ребенок не должен остаться без внимания и должной заботы», - сказал на встрече с родственниками погибших в результате крушения «Боинга-747» президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.
Сообщается, что Алмазбек Атамбаев выразил искренние соболезнования пострадавшим в трагедии.
«Это невосполнимая утрата для всех кыргызстанцев: погибли целые семьи, маленькие дети. Гибель людей - это большое горе. Оно ранило наши сердца. Каждый отнесся к случившемуся, как к личной трагедии, как к своей потере. Я еще раз выражаю соболезнования. Крепитесь! Вы не одни. С вами весь народ Кыргызстана», - сказал президент.
Подчеркивается, что на встрече был обсужден весь комплекс мер по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.
«Самое главное - решить вопрос с жильем для пострадавших. Мы должны добиться справедливой компенсации пострадавшим на уровне норм, принятых в мировой практике. Государство находит и будет находить бюджетные и внебюджетные средства для помощи пострадавшим. Также необходимо, чтобы правительство обеспечило строго целевое использование денежных средств, поступивших на спецсчет от граждан и юридических лиц. Именно обеспечение жильем является главнейшей задачей, куда должны быть направлены эти средства», - подчеркнул Алмазбек Атамбаев.
В разговоре с главой Кыргызстана пострадавшими были подняты вопросы по выплате компенсаций, обеспечению лекарствами и медицинской помощью, оказаниию социальной поддержки детям, организации их учебы, правовой помощи, восстановления документов и другие.
Алмазбек Атамбаев поручил взять на особый контроль вопросы помощи в лечении и восстановлении здоровья семьям погибших и пострадавшим.
Выступившие на встрече родственники погибших выразили слова признательности и благодарности президенту страны, правительству, а также всему народу Кыргызстана за огромную помощь, поддержку и внимание к их горю.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43952/