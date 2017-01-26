Посол Кыргызстана в Анкаре 31 января встретится с турецкими СМИ

Встреча посла Кыргызстана в Анкаре Ибрагима Жунусова с турецкими средствами массовой информации состоится 31 января. Об этом ИА «24.kg» сообщили в дипломатическом представительстве.

Ранее, на встрече с вице-премьером Турции Тугрулом Тюркешем, Ибрагим Жунусов обратил внимание на то, что в последнее время участились случаи появления в турецкой прессе различной недостоверной и ничем не подтвержденной информации о якобы причастности граждан КР к различным терактам в Турции. Посол заметил, что это негативно влияет на дружеские отношения двух братских стран.

В этой связи посольство направило соответствующее письмо в ряд наиболее крупных информационных агентств Турции с требованием опубликовать опровержения необоснованной информации.

Напомним, турецкие СМИ заявили, что в совершении теракта перед Новым годом в ночном клубе в Стамбуле подозревается 28-летний кыргызстанец Яхья Машрапов (Iakhe Mashrapov). Тогда двое неизвестных расстреляли из автоматов Калашникова отдыхавших в популярном клубе Reina в стамбульском районе Ортакей. В результате погибло 39 человек, около 70 получили ранения. В клубе на момент нападения было не менее 700-800 посетителей, собравшихся для встречи праздника. Один из нападавших был убит на месте полицией, второму удалось скрыться.

Позже в турецких СМИ появились сообщения о том, что в связи с причастностью к подготовке террористического акта в Измире задержаны 40 человек, якобы членов террористической организации «Исламское государство», из которых 20 детей – 9 мальчиков и 11 девочек из Восточного Туркестана, Дагестана и Кыргызстана. Уточнялось также, что арестованы три семьи из Восточного Туркестана с кыргызскими паспортами - 9 мужчин, 11 женщин. В их домах якобы обнаружено 20 детей.