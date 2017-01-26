Школьная поножовщина. От правительства требуют принять меры по декриминализации подростков

Необходимо в срочном порядке принимать меры по декриминализации подростковой среды. Об этом ИА «24.kg» заявил глава парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Мирлан Жеенчороев.

«Пропаганда криминального образа жизни как нормального социального явления привела к тому, что сегодня подростки в качестве образцов и кумиров ставят во главу угла неформальных лидеров преступного сообщества, людей асоциальных, которые достигают «успеха» не праведным путем, а иным образом», - сказал Мирлан Жеенчороев.

«Депутаты ЖК ставили перед омбудсменом и правительством вопрос суицидов среди подростков и молодежи. Рэкет, суициды и криминализация подростков взаимосвязаны. С этим должно бороться в первую очередь правительство, министерства образования, социального развития, внутренних дел. Нужно обращать внимание на семью», - отметил он.

Мирлан Жеенчороев напомнил, что недавно парламент увеличил штрафы для родителей за асоциальное поведение их детей. «Если несовершеннолетний употребляет спиртное, психотропные вещества, за это несут ответственность его родители. Штраф составляет от 1 до 2 тысяч сомов. При повторном правонарушении могут уже привлечь к общественным работам и аресту», - отметил нардеп.

Напомним, за последнюю неделю в Кыргызстане произошло три случая поножовщины среди несовершеннолетних, в том числе со смертельным исходом.