Крушение «Боинга-747». Тело четвертого пилота отправят в Турцию

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Опознано тело четвертого пилота. Об этом сегодня сообщили в Минздраве.
Напомним, тела трех членов экипажа «Боинга-747», разбившегося 16 января в районе аэропорта «Манас», отправили в Турцию сразу после опознания. Четвертое тело не могли опознать без генетической экспертизы.
«Специалист из Турции и сотрудники Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы произвели 24 января забор биологического материала для анализа ДНК. Его отправили в Турцию, где и была проведена процедура. Сегодня, 26 января, через Министерство иностранных дел КР получен результат ДНК-исследования», - отметили в Минздраве.
«Установлено, что ДНК неизвестного лица (предположительно четвертого пилота) и родственника идентичны друг другу. Данные лица могут быть потомками одного и того же человека мужского пола. Тело будет отправлено в Турцию сегодня же поздно ночью», - добавили в ведомстве.
Напомним, при авиакатастрофе в селе Дачи СУ 16 января погибли 39 человек, в том числе четыре члена экипажа.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43961/