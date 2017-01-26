В больницах осталось 19 пострадавших от крушения «Боинга-747»

Из третьей детской больницы сегодня выписали восемь пострадавших в результате крушения «Боинга-747». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Из них двоих перевели на реабилитационное лечение в Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения.

Состояние оставшихся больных, получающих стационарное лечение в организациях здравоохранения, относительно удовлетворительное. Медицинскую помощь им оказывают в полном объеме.

По данным Минздрава, на сегодня стационарное лечение получают всего 19 человек, в том числе двое в Нацгоспитале, трое – в Бишкекском научно-исследовательском центре ортопедии и травматологии, по двое – в Кыргызском научно-исследовательском институте курортологии и восстановительного лечения и в Республиканском центре психического здоровья.

Еще пятеро проходят лечение в Чуйской областной объединенной больнице, четверо – в Сокулукской территориальной больнице и один – в Национальном центре кардиологии и терапии.