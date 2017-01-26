В больницах осталось 19 пострадавших от крушения «Боинга-747»

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Из третьей детской больницы сегодня выписали восемь пострадавших в результате крушения «Боинга-747». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Из них двоих перевели на реабилитационное лечение в Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения.
По данным Минздрава, на сегодня стационарное лечение получают всего 19 человек, в том числе двое в Нацгоспитале, трое – в Бишкекском научно-исследовательском центре ортопедии и травматологии, по двое – в Кыргызском научно-исследовательском институте курортологии и восстановительного лечения и в Республиканском центре психического здоровья.
Еще пятеро проходят лечение в Чуйской областной объединенной больнице, четверо – в Сокулукской территориальной больнице и один – в Национальном центре кардиологии и терапии.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43963/