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В больницах осталось 19 пострадавших от крушения «Боинга-747»

26/01/17 19:08, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Из третьей детской больницы сегодня выписали восемь пострадавших в результате крушения «Боинга-747». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

 

Из них двоих перевели на реабилитационное лечение в Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения.

 

  • Состояние оставшихся больных, получающих стационарное лечение в организациях здравоохранения, относительно удовлетворительное. Медицинскую помощь им оказывают в полном объеме.

 

По данным Минздрава, на сегодня стационарное лечение получают всего 19 человек, в том числе двое в Нацгоспитале, трое – в Бишкекском научно-исследовательском центре ортопедии и травматологии, по двое – в Кыргызском научно-исследовательском институте курортологии и восстановительного лечения и в Республиканском центре психического здоровья.

 

Еще пятеро проходят лечение в Чуйской областной объединенной больнице, четверо – в Сокулукской территориальной больнице и один – в Национальном центре кардиологии и терапии.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43963/

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