Мэрия Бишкека просит кабмин помочь со строительством школ

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Школы и детские сады в Бишкеке переполнены в два раза. Такие данные представлены в отчетах муниципалитета за 2016 год.
В планах мэрии на 2017 год завершить строительство школ в жилмассивах «Ак-Ордо», «Мурас-Ордо» и «Калыс-Ордо»; реконструировать здание СШ №25; обеспечить ввод в эксплуатацию детсада в жилмассиве «Колмо»; возвести детсад в микрорайоне «Тунгуч».
Отмечается, что для решения задач, стоящих перед муниципалитетом, необходима помощь правительства КР.
«В связи с перегруженностью просим оказать содействие в строительстве 18 школ, 15 детских садов и их материально-техническом оснащении за счет республиканского бюджета», - просят в мэрии.
«В связи с тем что внутренняя миграция населения оказывает значительное влияние на все сферы жизнедеятельности города, просим поручить соответствующим министерствам и ведомствам разработать меры для решения этих вопросов. Это выходит за рамки полномочий и возможностей города», - сказано в документе.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43964/