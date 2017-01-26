Мэрия Бишкека просит кабмин помочь со строительством школ

Школы и детские сады в Бишкеке переполнены в два раза. Такие данные представлены в отчетах муниципалитета за 2016 год.

При проектной мощности 75 тысяч ученических мест фактически обучаются 137 тысяч школьников, а детсады вместо 14 тысяч посещают 31 тысяча детей.

В планах мэрии на 2017 год завершить строительство школ в жилмассивах «Ак-Ордо», «Мурас-Ордо» и «Калыс-Ордо»; реконструировать здание СШ №25; обеспечить ввод в эксплуатацию детсада в жилмассиве «Колмо»; возвести детсад в микрорайоне «Тунгуч».

Отмечается, что для решения задач, стоящих перед муниципалитетом, необходима помощь правительства КР.

«В связи с перегруженностью просим оказать содействие в строительстве 18 школ, 15 детских садов и их материально-техническом оснащении за счет республиканского бюджета», - просят в мэрии.

Кроме того, отмечен высокий уровень внутренней миграции, который создает трудности при назначении социальной помощи, вакцинации детей и наблюдении за больными и беременными.

«В связи с тем что внутренняя миграция населения оказывает значительное влияние на все сферы жизнедеятельности города, просим поручить соответствующим министерствам и ведомствам разработать меры для решения этих вопросов. Это выходит за рамки полномочий и возможностей города», - сказано в документе.