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Мэрия Бишкека просит кабмин помочь со строительством школ

26/01/17 19:40, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Школы и детские сады в Бишкеке переполнены в два раза. Такие данные представлены в отчетах муниципалитета за 2016 год.

 

  • При проектной мощности 75 тысяч ученических мест фактически обучаются 137 тысяч школьников, а детсады вместо 14 тысяч посещают 31 тысяча детей.

 

В планах мэрии на 2017 год завершить строительство школ в жилмассивах «Ак-Ордо», «Мурас-Ордо» и «Калыс-Ордо»; реконструировать здание СШ №25; обеспечить ввод в эксплуатацию детсада в жилмассиве «Колмо»; возвести детсад в микрорайоне «Тунгуч».

 

Отмечается, что для решения задач, стоящих перед муниципалитетом, необходима помощь правительства КР.

 

«В связи с перегруженностью просим оказать содействие в строительстве 18 школ, 15 детских садов и их материально-техническом оснащении за счет республиканского бюджета», - просят в мэрии.

 

  • Кроме того, отмечен высокий уровень внутренней миграции, который создает трудности при назначении социальной помощи, вакцинации детей и наблюдении за больными и беременными. 

 

«В связи с тем что внутренняя миграция населения оказывает значительное влияние на все сферы жизнедеятельности города, просим поручить соответствующим министерствам и ведомствам разработать меры для решения этих вопросов. Это выходит за рамки полномочий и возможностей города», - сказано в документе.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43964/

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