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Сегодня в рубрике «Официально»

26/01/17 19:44, Бишкек – ИА «24.kg»

Сообщает пресс-служба президента КР:

- подписаны указы о выходе из гражданства КР и приеме в него;

- подписан закон о ратификации соглашений по проекту «Продление проекта по развитию общественного транспорта города Бишкек»;

- подписан закон о ратификации соглашения о гранте в целях подготовки проекта по комплексному повышению производительности молочного сектора в КР.

 

Окмотпресс: Подписаны постановления:

 - о внесении изменений и дополнения в некоторые решения правительства Кыргызской Республики;

- о внесении изменений и дополнений в постановление об утверждении положения о порядке определении цен (тарифов) на товары (работы, услуги) хозяйствующих субъектов, регулируемых государством;

- об утверждении положения о порядке проведения аккредитации общественных объединений физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/43965/

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