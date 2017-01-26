Сегодня в рубрике «Официально»

Сообщает пресс-служба президента КР:

- подписаны указы о выходе из гражданства КР и приеме в него;

- подписан закон о ратификации соглашений по проекту «Продление проекта по развитию общественного транспорта города Бишкек»;

- подписан закон о ратификации соглашения о гранте в целях подготовки проекта по комплексному повышению производительности молочного сектора в КР.

Окмотпресс: Подписаны постановления:

- о внесении изменений и дополнения в некоторые решения правительства Кыргызской Республики;

- о внесении изменений и дополнений в постановление об утверждении положения о порядке определении цен (тарифов) на товары (работы, услуги) хозяйствующих субъектов, регулируемых государством;

- об утверждении положения о порядке проведения аккредитации общественных объединений физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности.