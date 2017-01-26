Сегодня в рубрике «Официально»

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Сообщает пресс-служба президента КР:
- подписаны указы о выходе из гражданства КР и приеме в него;
- подписан закон о ратификации соглашений по проекту «Продление проекта по развитию общественного транспорта города Бишкек»;
- подписан закон о ратификации соглашения о гранте в целях подготовки проекта по комплексному повышению производительности молочного сектора в КР.
Окмотпресс: Подписаны постановления:
- о внесении изменений и дополнения в некоторые решения правительства Кыргызской Республики;
- о внесении изменений и дополнений в постановление об утверждении положения о порядке определении цен (тарифов) на товары (работы, услуги) хозяйствующих субъектов, регулируемых государством;
- об утверждении положения о порядке проведения аккредитации общественных объединений физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/43965/